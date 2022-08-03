FT: британские аналитики усомнились в возможностях ЕС отказаться от российского дизеля

Аналитики из Британии усомнились в том, что у Соединенного Королевства и Евросоюза получится реализовать планы по отказу от импорта российского дизеля, пишет британская газета Financial Times.

«Сомневаемся, что Европе удастся полностью реализовать объявленные ранее планы по введению эмбарго на импорт данного вида топлива из РФ», — приводит издание мнение экспертов британской аналитической компании Vortexa.

Газета отмечает, что на данный момент на экспортеров из России приходится около 15% региональных поставок.

Опрошенные газетой специалисты отмечают, что в Европе складывается неустойчивая ситуация на рынке дизеля, так как взлет цен на газ привел к росту спроса на другие виды топлива, что способствовало росту цен и на дизель. А так как странам региона сложно найти альтернативных поставщиков этого топлива, существует опасность возникновения его дефицита на фоне планов по отказу от импорта этого нефтепродукта из России

В материале подытоживается, что обеспеченность региона данным видом топлива будет зависеть от предприятий США, которые переведут мощности на выпуск дизеля. В противном случае цены на это топливо будут устанавливать новые рекорды.

Ранее сообщалось, что в G7 рассматривают запрет на перевозку российской нефти при покупке выше «потолка цен».