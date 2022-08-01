Heineken хочет продать бизнес в России в 2022 году

Нидерландская пивоваренная компания Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России в 2022 году. Сообщение об этом пресс-служба компании опубликовала на своем сайте.

Стоимость своих активов в России Heineken оценила €475 млн.

В соответствии с отчетностью, чистая прибыль концерна с апреля по июнь 2022 года составила €1,27 млрд против €1,03 млрд за аналогичный период 2021 года. Скорректированная прибыль выросла на 40%, до €1,33 млрд, а выручка увеличилась с €10,01 млрд во втором квартале 2021 года до €13,49 млрд.

В начале марта в Heineken сообщили, что приостанавливают производство и реализацию пива под брендом Heineken на территории Российской Федерации, а также об отказе от получения прибыли от своего российского подразделения.

Компания работает на российском рынке с февраля 2002 года. Тогда Heineken купила первый завод в Санкт-Петербурге.

В апреле сообщалось, что пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev заявила о своем решении продать долю в российской AB InBev Efes из-за ситуации на Украине.