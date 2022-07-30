Глава ЕК заявила, что проблема поставок газа из России затронула 12 стран ЕС

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия частично сократила или полностью прекратила поставки газа 12 государствам — членам Евросоюза. Об этом она сообщила газете Diario de Noticias.

«Мы должны готовиться к большему сокращению или даже полному прекращению поставок российского газа», — добавила она.

По ее словам, ЕС получает рекордные объемы поставок из США, Норвегии, государств Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в два раза сократили закупки природного газа из России за период с начала конфликта на Украине.

Он подчеркнул, что от европейской экономики невозможно требовать «прекратить закупки газа за одну ночь».

По словам главы европейской дипломатии, Брюссель серьезно рассматривал введение штрафных пошлин на российский газ, однако это предложение было отвергнуто. При этом, как отметил дипломат, ЕС принял решение прекратить покупать российскую нефть с конца 2022 года, а в данный момент страны союза находятся в процессе прекращения закупок газа из России.