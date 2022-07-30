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Россиянам назвали продукты, которые подорожают к осени

Финансист Долгова заявила о возможном подорожании колбас и кондитерских изделий в России

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова в беседе с агентством «Прайм» заявила, что в России продолжают дешеветь овощи и фрукты, созревающие в разгаре лета. Согласно ее прогнозам, осенью цены продолжат снижаться только на продукты позднего срока созревания, при этом многое другое может начать дорожать.

Как указала эксперт, много российских товаров «завязано» на импортном оборудовании, упаковке и ингредиентах.

«Цены на маргарин зависят от стоимости пальмового масла; пива – от хмеля, закупаемого за рубежом. Велика доля импортных составляющих в себестоимости сыров, колбас и кондитерских изделий», – сказала финансист.

По ее словам, стоимость этих и ряда других продуктов может увеличится к осени.

Долгова также обратила внимание, что сейчас продолжают дорожать упаковочные материалы. Их цена тоже влияет на стоимость конечного продукта, уточнила она.

Кроме того, в группе риска оказалось импортное продовольствие – чай, кофе, фрукты и другое. Их стоимость зависит от урожая, затрат на логистику и введенных ограничений.

Ранее в Национальном рейтинговом агентстве (НРА) спрогнозировали рост цен на курицу в России во втором полугодии на 5%.

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