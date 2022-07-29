Bloomberg: Индия решила покупать российскую нефть по скидке у некрупных мировых трейдеров

Индийские нефтяные компании хотят расширить каналы импорта дешевой российской нефти, покупая не только напрямую у Москвы, пишет агентство Bloomberg.

Национальные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в числе которых Indian Oil Corp., начали интересоваться покупкой сырья у некрупных международных трейдеров. Те предлагают топливо, от которого отказались продавцы углеводородов покрупнее после начала специальной операции на Украине.

В апреле о планах прекратить торговлю российской нефтью заявила швейцарско-нидерландская нефтетрейдинговая компания Vitol Group. О таких же намерениях говорила сингапурская Trafigura.

По словам представителей НПЗ Индии, работать с мелкими поставщиками проще и быстрее, чем напрямую с российскими производителями. Нью-Дели покупает российскую нефть у таких небольших компании, как Wellbred и Montfort. Согласно информации на сайтах, у трейдеров есть офисы в Швейцарии, Дубае и Сингапуре.

В конце июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение нескольких топ-менеджеров индийских нефтяных предприятий написала, что правительство Индии настоятельно рекомендует государственным нефтяным компаниям импортировать в больших объемах российскую нефть, которая поставляется со скидкой.