Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Краснодар» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ благодаря дублю Сперцяна 19:57
Движение по Босфору закрыли в обоих направлениях из-за поломки 134-метрового... 19:56
«Газпром» обвинил Siemens и западных партнеров в нарушении контрактных... 19:55
Банк России повысил курсы доллара и евро на один рубль 19:46
В Москве установили личности погибших при пожаре в хостеле 19:41
Инсайдер назвал день закрытия еще одного проекта Google 19:40
Экс-президенту Молдавии Додону запретили общаться с журналистами 19:40
Тренера сборной Швеции по гандболу отстранили из-за шутки о бомбе 19:37
Протокол о дискредитации ВС составили на главу «Яблока»... 19:31
Телескоп James Webb показал, что в молодой вселенной было множество дисковых галактик 19:29
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Bloomberg: Индия решила покупать российскую нефть по скидке у некрупных мировых трейдеров

close
100%
Global Look Press

Индийские нефтяные компании хотят расширить каналы импорта дешевой российской нефти, покупая не только напрямую у Москвы, пишет агентство Bloomberg.

Национальные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), в числе которых Indian Oil Corp., начали интересоваться покупкой сырья у некрупных международных трейдеров. Те предлагают топливо, от которого отказались продавцы углеводородов покрупнее после начала специальной операции на Украине.

В апреле о планах прекратить торговлю российской нефтью заявила швейцарско-нидерландская нефтетрейдинговая компания Vitol Group. О таких же намерениях говорила сингапурская Trafigura.

По словам представителей НПЗ Индии, работать с мелкими поставщиками проще и быстрее, чем напрямую с российскими производителями. Нью-Дели покупает российскую нефть у таких небольших компании, как Wellbred и Montfort. Согласно информации на сайтах, у трейдеров есть офисы в Швейцарии, Дубае и Сингапуре.

В конце июня газета The Wall Street Journal со ссылкой на сообщение нескольких топ-менеджеров индийских нефтяных предприятий написала, что правительство Индии настоятельно рекомендует государственным нефтяным компаниям импортировать в больших объемах российскую нефть, которая поставляется со скидкой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть