Кабмин РФ: Москва и Эр-Рияд привержены цели сделки ОПЕК+ по сохранению стабильности рынка

В пресс-службе правительства Российской Федерации заявили, что Россия и Саудовская Аравия твердо привержены цели соглашения ОПЕК+ по сохранению стабильности мирового рынка нефти и восстановлению его баланса. Об этом сообщает РИА «Новости».

В заявлении подчеркнули, что заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провели встречу, в рамках которой обсудили «широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия стран».

В рамках диалога они обсудили текущую ситуацию на глобальном рынке нефти и подчеркнули, что государства твердо привержены цели соглашения ОПЕК+ по сохранению рыночной стабильности и восстановлению баланса спроса и предложения.

Ранее стало известно, что Вашингтон рассчитывает на то, что в ближайшие недели от ОПЕК последуют заявления, которые касаются увеличения добычи нефти.

При этом позицию Саудовской Аравии, которая касается увеличения объемов добычи нефти, чиновник администрации президента США Джо Байдена называть не стал.