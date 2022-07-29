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Венгрия планирует летом заключить сделку по закупке дополнительно 700 млн кубометров газа РФ

Орбан: Венгрия ведет переговоры с Россией по сделке о закупке 700 млн кубометров газа РФ

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Bernadett Szabo/Reuters

Венгрия намерена текущим летом заключить сделку по закупке дополнительно 700 млн кубометров российского газа, рассказал премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Kossuth Radio.

«Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн кубометров газа», — пояснил Орбан.

При этом премьер не уточнил, какие именно будут сроки поставок российского газа и по какой системе будут оплачены ресурсы.

Другие детали будущей сделки между Будапештом и Москвой не приводятся.

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз движется в сторону военной экономики и рецессии. Также он отметил, что западным странам нужно «поменять свою стратегию» в отношении конфликта на Украине.

Также представители стран ЕС согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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