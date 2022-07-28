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Белый дом: Байден не обсуждал с Си Цзиньпином введение ценового лимита на нефть из РФ

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином, который состоялся в четверг, не обсуждал с ним возможное введение ценового лимита на российскую нефть. Об этом журналистам рассказал высокопоставленный представитель американской администрации, сообщает РИА «Новости».

«В ходе беседы двух лидеров вопрос об установлении лимита цен на нефть из России не затрагивался в каком-либо виде», — заявил представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным.

Телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина, который продолжался более двух часов, стал первым за несколько месяцев.

По ходу телефонных переговоров председатель КНР Си Цзиньпин заявил американскому лидеру, что Китай решительно выступает против сепаратизма и «независимости Тайваня», а также любого вмешательства внешних сил. При этом глава Белого дома заверил лидера КНР в отсутствии поддержки тайваньским сепаратистам со стороны Вашингтона.

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