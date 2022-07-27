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Зеленский намерен сделать Украину гарантом энергетической безопасности в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна рассчитывает в будущем стать одним из гарантов европейской энергетической безопасности, передает ТАСС, ссылаясь на его видеообращение.

«Готовимся к увеличению нашего экспорта электричества потребителям в Европейском союзе. Несмотря на такую войну, мы в рекордный срок обеспечили присоединение энергосети Украины к энергосистеме всей Европы», — сказал он.

Глава Украины добавил, что страну постепенно сделают одним из гарантов европейской энергетической безопасности благодаря внутреннему производству электричества.

8 июля Зеленский в ходе выступления перед депутатами парламента Словении заявил о намерении Украины возместить снижение объемов российского газа в Европе путем поставок своей электроэнергии.

По его словам, Украина присоединилась к единой европейской энергосистеме и может повысить экспорт в десять и более раз.

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