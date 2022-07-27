В кабмине ФРГ заявили, что контракты по газу с Россией не соблюдаются

Официальный представитель правительства Германии Кристиане Хофман заявила, что контракты по газу с Россией не соблюдаются, однако технические причины в этой ситуации ФРГ не учитывает, сообщает ТАСС.

«Правительство приняло к сведению очередное сокращение поставок и тщательно наблюдает за ситуацией. Контракты по поставкам в настоящее время не соблюдаются. Мы не видим, как и раньше, технических причин для этого», — заявила Хофман.

Ранее компания-оператор «Северный поток», Nord Stream AG подтвердил снижение прокачки газа до 20% мощности газопровода.

Причиной снижения прокачки газа стало отключение еще одного турбинного агрегата, необходимого для прокачки голубого топлива, о чем «Газпром» уведомил получателей газа в понедельник, 25 июля.

Сокращение уровня прокачки газа произошло в 10.00 мск. По данным Nord Stream AG, с 10.00 до 11.00 скорость прокачки природного газа составила 1,3 млн кубометров в час.