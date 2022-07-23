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The American Conservative: в США ожидают масштабного кризиса удобрений

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Wikimedia Commons

Соединенные Штаты испытывают острый дефицит удобрений, пишет обозреватель Майкл Уоррен Дэвис в материале для The American Conservative. По его словам, масштабный кризис удобрений свидетельствует о несостоятельности американской экономической системы.

«Кризис удобрений — верный признак того, что наши повелители не ведают, что творят. (…) Мы даже навоза и того не производим», — заявил он.

Автор статьи пишет, что Штаты почти не производят калий, который входит в состав любого удобрения. Страна обеспечивает только 7% вещества от объема, необходимого для успешной деятельности сельскохозяйственной области. При этом, по подсчетам Дэвиса, почти половина импортируемого калия приходилась на Россию и Белоруссию.

Кроме этого, среди проблем США, журналист отметил трудности в области животноводства. Политика отказа от этой сферы распространилась в стране, поскольку она наносит вред экологии. Это решение привело фермерское хозяйство в упадок, из-за чего образовалась нехватка коровьего навоза.

Дэвис пояснил, что дефицит удобрений, вероятно, не приведет к массовому голоду в стране, поскольку их приобретают в Канаде. Но Вашингтону предстоит конкурировать за этот ресурс с другими импортерами.

«Голодать мы не будем, кто-то наверняка разорится», — подытожил обозреватель.

Ранее представители России, Украины, Турции и ООН подписали соглашения об экспорте зерна.

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