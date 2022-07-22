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Бензин Аи-92 подорожал за неделю с 18 по 22 июля на бирже почти на 11%

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Биржевая стоимость на бензин марки «Регуляр-92» в европейской части России за торговую неделю с 18 по 22 июля повысилась почти на 11%, а на бензин марки «Премиум-95» — на 10%. Информация об этом следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена топлива Аи-92 выросла на 10,9% за торговую неделю с 18 по 23 июля, до 42,717 тыс. рублей за тонну впервые с 8 апреля. Бензин Аи-95 стал стоить дороже на 10% за тот же период, поднявшись до 48,656 тыс. рублей за тонну впервые с 5 апреля.

На прошлой неделе сообщалось, что глава фракции Госдумы «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой разобраться с ростом цен на АЗС, при том, что оптовые цены на топливо полгода снижаются.

4 июля биржевая цена на авиакеросин в Европейской части России к концу торгов на СПбМТСБ превысила 68 тыс. рублей, впервые поднявшись до таких показателей.

Цена авиакеросина в России за день поднялась на 1,6%, до 68,322 тыс. рублей за тонну, что стало историческим максимумом.

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