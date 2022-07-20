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Российские банки за три месяца закрыли 339 отделений

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

За март – июнь российские банки закрыли 339 допофисов, в первом квартале – 429. Это следует из отчетности кредитных организаций на сайте ЦБ, с которой ознакомилась «Газета.Ru».

Больше всего допофисов – 22 — было закрыто в Свердловской области. На втором месте – Москва (закрыто 20 допофисов). Третье место делят Московская область и Башкортостан (закрыто по 18 допофисов). Увеличилось число допофисов только в Калининградской области (открыто 3 допофиса), в Республике Крым (открыто 2 допофиса) и в Ставропольском крае (открыт 1 допофис).

«Сокращение банковской инфраструктуры снижает доступность банковских услуг для населения и оказывает негативное влияние на региональную экономику», — отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

По его прогнозам, процесс сокращения допофисов продолжится и в третьем квартале.

«Можно прогнозировать закрытие 300-400 допофисов», — считает Осадчий.

Согласно ранее выпущенным рекомендациям ЦБ, банк должен заранее предупреждать клиентов о возможном закрытии офиса, а также обеспечить ограниченным в перемещениях клиентам возможность получать привычный набор финансовых услуг после закрытия офиса / демонтажа устройства самообслуживания.

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