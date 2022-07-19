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Bloomberg: Apple решила уменьшить наем сотрудников из-за возможного кризиса в экономике

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Depositphotos

Компания Apple запланировала в 2023 году сократить наем новых сотрудников из-за возможного экономического кризиса. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Помимо уменьшения найма в компании решили снизить расходы на зарплаты в том же 2023 году, отметил источник агентства.

По его словам, решение по сокращению зарплат будет касаться лишь определенных подразделений компании.

В начале июня агентство Reuters сообщило, что генеральный директор Tesla Илон Маск в письме топ-менеджерам компании заявил, что у него «очень плохие предчувствия» по поводу экономики, поэтому компании нужно приостановить наем новых людей и сократить 10% сотрудников.

На конец 2021 года в Tesla работало почти 100 тыс. человек, то есть речь может идти о сокращении примерно 10 тыс. сотрудников.

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