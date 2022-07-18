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Шалленберг призвал быть реалистами в отношении российского газа

Глава МИД Австрии Шалленберг: отказ от российского газа не обсуждается

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Lisi Niesner/Reuters

Министр иностранных дел Австрии, бывший федеральный канцлер Александр Шалленберг заявил, что отказ от российского газа не обсуждается в Европейском союзе, сообщает РИА «Новости».

«Ключевое слово — газ. Раньше велась жесткая дискуссия о том, что мы должны перестать получать газ (из России), и мы, как и ряд других стран ЕС, четко сказали — это не обсуждается, потому что это сильно затронуло бы нас. Тут мы должны быть реалистами, даже если это неприятно в эмоциональном плане», — заявил Шалленберг.

Присутствия на совете глав МИД ЕС в Брюсселе, он добавил, что Австрия с самого начала говорила о необходимости введения тех санкций против России, которые не будут бить по самим европейцам.

«Но мы также знали, что это будет болезненно, говорили об этом с самого начала. Я думаю, к настоящему моменту это удалось», — считает Шалленберг.

Ранее в Люксембурге раскрыли детали новых антироссийских санкций ЕС.

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