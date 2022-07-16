Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Парламент Шри-Ланки назначил дату проведения выборов нового президента 10:46
Киану Ривз признался, что мечтает сыграть постаревшего Бэтмена 10:43
Президент Сербии Вучич в ответ на угрозы депутата Рады пожелал Украине всего... 10:40
Алексей Чадов поделился редким снимком с возлюбленной 10:38
Российский хоккеист Ничушкин вошел в список лучших подписаний свободных агентов... 10:35
В США соседи удочерили пенсионерку, лишившуюся мужа и дома 10:34
Экс-советник Трампа поразился его готовности «врать о чем угодно» 10:33
Фермер Спиваков предостерег от покупки дыни на развалах вдоль дорог 10:30
В США впервые поставят всемирно известный мюзикл «Нотр-Дам де Пари» 10:30
В Туркмении заблокировали доступ к российским новостным сайтам 10:24
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В России платеж за ЖКУ в среднем вырос во втором квартале 2022 года на 1,7%

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Средний размер одного платежа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России вырос во втором квартале 2022 года на 1,7% и составил 3,788 тыс. руб. Такие данные приведены в исследовании банка «Русский стандарт», пишет ТАСС.

«Средний чек одного платежа за ЖКУ здесь составил 3,788 тыс. руб. Во втором квартале 2022 года средний чек за ЖКУ в мобильном банке «Русского стандарта» относительно первого квартала текущего года немного вырос — ранее он составлял 3,722 тыс. руб.», — отметили аналитики кредитной организации.

Причинами незначительного роста суммы в средней квитанции назвали общий тренд на повышения потребления электроэнергии у россиян в этом году, который заметили эксперты. Кроме того, размер уплаты мог вырасти за счет наступления летнего сезона, из-за которого повышается спрос на потребление воды.

В некоторых городах средний размер квитанции за ЖКУ в апреле — июне даже, напротив, снизился. В Тюмени в среднем сумма одного платежа составила 3,695 тыс. руб., в Сочи — 2,277 тыс. руб.

В мае в исследовании «Русского стандарта» говорилось, что средний платеж за ЖКУ в первом квартале 2022 года вырос на 5,5%, до 3 722 руб.

В конце марта сообщалось, что Минстрой не планирует увеличивать тарифы на ЖКХ выше уже запланированного уровня. Несмотря на инфляцию, задачи по увеличению тарифов на уровень выше ранее установленных 4% не стоит.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть