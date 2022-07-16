В России платеж за ЖКУ в среднем вырос во втором квартале 2022 года на 1,7%

Средний размер одного платежа за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в России вырос во втором квартале 2022 года на 1,7% и составил 3,788 тыс. руб. Такие данные приведены в исследовании банка «Русский стандарт», пишет ТАСС.

«Средний чек одного платежа за ЖКУ здесь составил 3,788 тыс. руб. Во втором квартале 2022 года средний чек за ЖКУ в мобильном банке «Русского стандарта» относительно первого квартала текущего года немного вырос — ранее он составлял 3,722 тыс. руб.», — отметили аналитики кредитной организации.

Причинами незначительного роста суммы в средней квитанции назвали общий тренд на повышения потребления электроэнергии у россиян в этом году, который заметили эксперты. Кроме того, размер уплаты мог вырасти за счет наступления летнего сезона, из-за которого повышается спрос на потребление воды.

В некоторых городах средний размер квитанции за ЖКУ в апреле — июне даже, напротив, снизился. В Тюмени в среднем сумма одного платежа составила 3,695 тыс. руб., в Сочи — 2,277 тыс. руб.

В мае в исследовании «Русского стандарта» говорилось, что средний платеж за ЖКУ в первом квартале 2022 года вырос на 5,5%, до 3 722 руб.

В конце марта сообщалось, что Минстрой не планирует увеличивать тарифы на ЖКХ выше уже запланированного уровня. Несмотря на инфляцию, задачи по увеличению тарифов на уровень выше ранее установленных 4% не стоит.