Карты платежной системы «Мир» начали принимать в Южной Корее

В Южной Корее для оплаты товаров и услуг начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Азиатская страна указана на сайте компании в числе государств, где принимают «Мир».

Как рассказали в техподдержке платежной системы агентству «Интерфакс», сейчас в Южной Корее можно оплачивать покупки в некоторых устройствах платежной системы BC Card. Но снять наличные деньги с карты российской платежной системы в стране не получится.

BC Card — крупнейшая компания по обработке платежей в Южной Корее. Она работает в трех миллионах торговых точек. BC Card начала сотрудничать с Национальной системой платежных карт (НСПК) — оператором карт «Мир» — в 2020 году. В декабре 2020 года провели первые тестовые операции.

Сейчас карты платежной системы «Мир» принимаются в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Российская сторона обсуждает с Кубой, Египтом и Венесуэлой вопрос внедрения платежной системы.

На этой неделе президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что прием карт «Мир» нужно обеспечить на территории дружественных России стран, в том числе бывшего СНГ и государств юго-запада Азии.