Bloomberg: ЕС внесет в санкционный список еще около 50 физлиц и юрлиц из России

Европейский союз намерен предложить ввести санкции против еще около 50 физических и юридических лиц из России в рамках седьмого пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

«ЕС собирается предложить включить в список еще около 50 физических и юридических лиц в рамках нового пакета санкций, который он намерен принять на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Ранее Euractiv писал, что Евросоюз в течение недели одобрит седьмой пакет санкций против России, в котором будет запрещен импорт российского золота и добавлены в санкционный список еще ряд россиян. По данным портала, новый пакет также расширит список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию, включит в него дополнительные списки физических и юридических лиц, связанных с окружением президента России Владимира Путина.

Помимо этого, седьмой пакет санкций будет направлен на закрытие лазеек уже утвержденных запретов, например, путем добавления определенных продуктов в список запрещенных товаров.