Райффайзенбанк с 31 июля повысит комиссию за обслуживание валютных и брокерских счетов

Универсальный российский банк Райффайзенбанк с 31 июля увеличит размер комиссии за обслуживание валютных счетов с 0,2% до 0,5% в месяц от суммы счета, на котором находится более 5 тыс. единиц в иностранной валюте. Сообщение об этом пресс-служба кредитной организации опубликовала в своем Telegram-канале.

Если на счете находится сумма, превышающая 50 тыс. в валюте, то комиссия составит 1%. Такой же размер сбора будут взымать со счетов, на которых хранится от 5 млн японских иен.

С 31 июля комиссия за покупку валюты на брокерский счет составит 3% от суммы перевода.

«С 31 июля 2022 года мы меняем размер комиссии за обслуживание денежных средств на текущих валютных и брокерских счетах», — отмечается в сообщении.

Кроме того, с 18 июля банк установит минимальный размер исходящего валютного перевода. При оформлении транзакции в отделении кредитной организации сумма составит 5 тыс. в валюте списания. С 1 августа при переводе через «Райффайзен онлайн» — 3 тыс.

В начале июля сообщалось, что несколько кредитных организаций, среди которых Росбанк, «Открытие» и Райффайзенбанк планируют подключиться к сервису быстрых платежей (СБП) с применением «СБПэй» в ближайшее время.