Премьер Шимоните: Литва учтет рекомендации Еврокомиссии по транзиту товаров в Калининград

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Вильнюс учтет разъяснения Еврокомиссии (ЕК) по осуществлению грузового транзита в Калининградскую область. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

«Ответственные инстанции Литвы намерены учесть это мнение, но не потому, что мы согласны с тем, что с 17 июня делали что-то не так, как следовало. Каких-то других вариантов или официальных разъяснений тогда не было», — сказала Шимоните.

Премьер благодарила ЕК за консультацию и учет мнения литовской стороны, однако отметила, что Литва не может взять на себя ответственность за принятое решение. Она добавила, что разъяснения ЕК адресованы не Литве, а всем странам — членам ЕС.

Ранее Еврокомиссия разъяснила условия транзита товаров в Калининградскую область, разрешив железнодорожный транзит в регион. Однако перевозка находящихся под санкциями товаров и технологий военного или двойного назначения полностью запрещена вне зависимости от способа транспортировки.

Литва 18 июня заблокировала транзит грузов в Калининградскую область через свою территорию по железной дороге. Ограничения коснулись порядка 30% поставок в российский анклав.

С 11 июля Вильнюс расширил ограничения на транзит через свою территорию товаров из России в Калининград. Несмотря на протесты Москвы и Берлина, власти страны не ослабили санкционное давление на российский эксклав. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что нынешние ограничения были согласованы еще в марте, но вступают в силу только сейчас из-за многоступенчатого характера санкций.