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Reuters: Германия откажется от угля России 1 августа, от нефти — 31 декабря

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Michael Sohn/AP

Германия полностью откажется от угля России 1 августа, а с 31 декабря — от российской нефти. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на помощника канцлера ФРГ Олафа Шольца по экономическим вопросам Йорга Кукиса.

«Каждый, кто знаком с историей нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, [знает, что] избавиться от этой зависимости — дело нетривиальное, но это именно то, чего мы добьемся через несколько месяцев», — заявил Кукис в ходе выступления в рамках сиднейского энергетического форума.

По его словам, теперь самым сложным для Германии будет найти альтернативу российским энергоресурсам. Для этого ФРГ стремительно развивает терминалы для приема сниженного природного газа. Кукис добавил, что США и Катар могут вместе предоставить Европе около 30 млрд кубометров газа в виде СПГ, однако этого пока недостаточно для замены российского газа.

Международный энергетический форум проходит в Сиднее с 12 по 13 июля.

Ранее в ФРГ заявили, что прекращение поставок газа из РФ грозит потерей миллионов рабочих мест.

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