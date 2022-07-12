Курс доллара по итогам торгов на Московской бирже составил 58,94 рубля

Российский рубль ослаб к американскому доллару по итогам торгов на Московской бирже 12 июля. Стоимость $1 поднялась до 58,94 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Евро окреп до 59,46 рубля. Курс доллара расчетами «завтра» на 18:59 (по мск) поднялся на 4 копейки, курс европейской валюты повысился на 23 копейки.

Ранее 12 июля представители банков, входящих в топ-50 по активам, рассказали «Газете.Ru», что курс 70+ руб. за доллар является наиболее оптимальным для большинства российских экспортеров и производителей.

В то же время по данным финансовой онлайн-платформы Webbankir, большинство россиян считают, что доллар должен стоить менее 50 рублей. Лишь 3,6% посчитали, что выгодный курс доллара находится в диапазоне 70-80 рублей. 3% полагают, что доллар должен быть выше 80 рублей.

Утром во вторник курсы доллара и евро впервые за 20 лет сравнялись между собой на Московской бирже. Стоимость обеих валют после очередной коррекции была на уровне 59,3 руб., при этом в моменте доллар был даже дороже евро.