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Премьер Баварии предостерег от «хаоса» в случае энергетического кризиса

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Gustau Nacarino/Reuters

Премьер-министр федеральной земли Бавария, глава оппозиционного Христианско-социального союза Маркус Зедер заявил, что качество жизни среднего класса может понизиться на фоне энергетического кризиса. Об этом он сообщил в эфире телеканала ARD.

По его мнению, из-за ситуации с газом Германия может оказаться на грани «настоящего хаоса».

Ранее министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер заявила, что занятия в образовательных учреждениях Германии могут быть ограничены или даже отменены из-за перебоев с газоснабжением.
Во многих школах и вузах активно обсуждается идея о необходимости экономии электроэнергии, добавила министр.

До этого сообщалось, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа. Об этом предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Он заявил, что стране нужно быть готовой к еще большему сокращению поставок газа из РФ. По его словам, из-за возможных сбоев электроснабжения существует угроза стабильной работе немецких энергетических предприятий.

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