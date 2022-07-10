Центробанк Ирана надеется на быструю реализацию договоренностей c Россией

Центральный банк Ирана надеется на быструю реализацию договоренностей c Россией о межбанковском сотрудничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Ирана Али Салехабади.

«Мы реализуем подписанные в ходе этой поездки меморандумы о намерениях в ближайшем будущем. И тогда торговцы, бизнесмены и экономисты увидят результаты этих договоренностей», — рассказал Салехабади.

Он также указал на нерешенные вопросы в области межбанковского сотрудничества — во-первых, необходима договоренность о взаимном использовании банковских карт, выпущенных в России и Иране. Салехабади предположил, что в будущем Россия и Иран смогут наладить банковское взаимодействие при помощи аналога системы SWIFT.

Встреча главы ЦБ Ирана с представителями российских властей в Москве произошла 7-8 июля.

Ранее Банк России одобрил первый в стране товарный индекс на пшеницу.