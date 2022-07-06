Советник Эрдогана Чевик: зерно с «Жибек жолы» могут конфисковать, если оно принадлежит Украине

Советник президента Турции Ильнур Чевик заявил, что правительство страны может конфисковать зерно, находящееся на борту сухогруза «Жибек Жолы», если будет доказано, что оно принадлежит Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Cumhuriyet.

«Если груз на русском судне является контрабандным, мы его конфискуем и затем выставим на продажу на мировые рынки от имени Украины», — заявил Чевик.

Он отметил, что «в Кремле хорошо знакомы с правилами игры и прекрасно знают, что если они пытаются что-то незаконно вывезти, то это будет конфисковано».

1 июля стало известно, что Украина попросила Турцию задержать сухогруз под российским флагом, который, как утверждается, перевозил украинское зерно из Бердянска.

Агентство Reuters ссылается на письмо от 30 июня Генеральной прокуратуры Украины в Минюст Турции, в котором утверждается, что судно причастно к «незаконному вывозу украинского зерна» и якобы направляется с семью тысячами тонн груза в турецкий город Карасу.

Позднее министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев заявил, что республика рассматривает возможность расторжение контракта на судно «Жибек жолы» за «нелегальный вывоз» зерна.