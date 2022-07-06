Алиханов: первая партия цемента будет доставлена в Калининград судном «Холмогоры»

Губернатор Антон Алиханов сообщил, что грузовое судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, доставит в Калининградскую область первую партию цемента. По данным главы региона, «Холмогоры» готовится ко второму рейсу. Судно загружают на терминале Бронка в Санкт-Петербурге.

«Первая партия цемента для Калининграда будет доставлена этим рейсом», — написал Алиханов в своем Telegram-канале.

Первым рейсом, прибывшим 30 июня, «Холмогоры» доставили в регион металлопрокат. Прибытие второго рейса запланировано на 7 июля. Судно будет совершать рейс Санкт-Петербург — Калининград раз в неделю в течение июля.

Ранее сообщалось, что полный запрет на любой транзит товаров через Прибалтику в Россию рассматривают власти Калининградской области в качестве ответа на недружественный шаг Литвы. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что это серьезнейшая мера, которую применят лишь в крайнем случае — если после 10 июля Евросоюз не примет решение отменить блокаду Калининграда.