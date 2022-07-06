Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
CNN: подозреваемому в стрельбе в штате Иллинойс предъявлены обвинения... 01:53
Суд в Москве арестовал бывшего волейболиста «Зенита» за крупный... 01:50
Россиянам рассказали, за что их могут оштрафовать во дворе дома 01:47
Harley-Davidson выпустил коллекцию милитаризованных мотоциклов 01:35
Экс-игрок «Тоттенхэма» Адебайор рассказал, как однажды Павлюченко пришел... 01:33
Госдеп: Блинкен обсудит с Ван И пути предотвращения кризисов в связях США и КНР 01:31
Белый дом: США стремятся укрепить позиции Киева для переговоров с РФ, подход не... 01:17
Сын Муаммара Каддафи заявил, что ему и другим спорным фигурам надо уйти из политики 01:17
Источник: хоккеист сборной России Федотов определен в спортивную роту Северного флота 01:15
Госдеп: США считают, что время для встречи Лаврова и Блинкена на полях G20... 01:01
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Алиханов: первая партия цемента будет доставлена в Калининград судном «Холмогоры»

close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Антон Алиханов сообщил, что грузовое судно «Холмогоры», назначенное ранее на новую линию морских перевозок из Санкт-Петербурга в Калининград, доставит в Калининградскую область первую партию цемента. По данным главы региона, «Холмогоры» готовится ко второму рейсу. Судно загружают на терминале Бронка в Санкт-Петербурге.

«Первая партия цемента для Калининграда будет доставлена этим рейсом», — написал Алиханов в своем Telegram-канале.

Первым рейсом, прибывшим 30 июня, «Холмогоры» доставили в регион металлопрокат. Прибытие второго рейса запланировано на 7 июля. Судно будет совершать рейс Санкт-Петербург — Калининград раз в неделю в течение июля.

Ранее сообщалось, что полный запрет на любой транзит товаров через Прибалтику в Россию рассматривают власти Калининградской области в качестве ответа на недружественный шаг Литвы. Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что это серьезнейшая мера, которую применят лишь в крайнем случае — если после 10 июля Евросоюз не примет решение отменить блокаду Калининграда.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть