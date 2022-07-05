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Во «Вкусно — и точка» заявили, что цены в сети заведений отличаются из-за локации

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Анна Егорова/«Газета.Ru»

В сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» применяют дифференцированный подход к ценообразованию в своих заведениях в разных российских городах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Из-за этого потребители могут оплачивать блюда в разных заведениях сети по разной цене.

«Стоимость блюд различается в зависимости от локации предприятия и других факторов», — отметили в пресс-службе.

На ценообразование влияет стоимость сырья, траты на аренду, электричество.

12 июня в Москве и Московской области открылись первые рестораны сети «Вкусно — и точка». До конца летнего периода должны открыться все 850 точек в 62 регионах России. Именно столько ресторанов McDonald's, на базе которого работает новый бренд, существовали в стране до ухода американского предприятия.

Ранее 5 июля сообщалось, что в Казахстане приостановили работу рестораны сети быстрого питания McDonald's. В сообщении компании говорится, что это произошло «по техническим причинам».

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