В Кремле допустили отказ ряда стран снижать цены на нефть России

Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о возможности снизить цену на российскую нефть еще не говорит о том, что такие изменения могут быть согласованы другими государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля призвал дождаться общего понимания ситуации.

«Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений», — подчеркнул Песков.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что механизм ограничения цен на российскую нефть, который обсуждался на саммите «Большой семерки» (G7), должен снизить ее стоимость вдвое.

В ходе прошедшего саммита в Германии страны G7 договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в том числе путем запрета на услуги страхования, необходимого для транспортировки нефти и нефтепродуктов, если только нефть не закупается по согласованной цене или ниже.