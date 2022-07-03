CREA: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ

Франция стала крупнейшим покупателем российского газа, сообщает Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

На втором месте находится Бельгия. При этом, по данным Die Welt, Франция испытывает проблемы в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа. Об этом предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Он заявил, что стране нужно быть готовой к еще большему сокращению поставок газа из РФ, так как, по его мнению, это входит в стратегию России «по подрыву европейского единства». По его словам, из-за возможных сбоев электроснабжения существует угроза стабильной работе немецких энергетических предприятий.