Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«112»: причиной пожара в наркологической клинике в Москве стала... 11:59
Рики Мартин отверг выдвинутые против него обвинения в домашнем насилии 11:57
Во Франции заявили об «одиночестве» Запада из-за действий против России 11:56
Большинство американцев не желают видеть Байдена и Трампа на следующих президентских... 11:54
Cолистка группы «Воровайки» получила травму во время гастролей 11:52
В Якутске выпавший из окна ребенок, которого поймал прохожий, скончался от... 11:49
Президент «Сочи» назвал сумму трансфера Кассьерры в «Зенит» 11:49
В Италии оценили сокращение поставок газа из России в 15% 11:49
Илон Маск опубликовал фото со своего дня рождения в Италии 11:47
Глава лоукостера Ryanair назвал абсурдными низкие цены на авиабилеты 11:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

CREA: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ

close
100%
Reuters

Франция стала крупнейшим покупателем российского газа, сообщает Die Welt со ссылкой на данные финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

На втором месте находится Бельгия. При этом, по данным Die Welt, Франция испытывает проблемы в сфере энергетики.

Ранее сообщалось, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа. Об этом предупредил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Он заявил, что стране нужно быть готовой к еще большему сокращению поставок газа из РФ, так как, по его мнению, это входит в стратегию России «по подрыву европейского единства». По его словам, из-за возможных сбоев электроснабжения существует угроза стабильной работе немецких энергетических предприятий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть