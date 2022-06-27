Премьер Литвы заявила о проблемах из-за документа ЕК о калининградском транзите

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что документ Еврокомиссии (ЕК), который касается ограничения транзита в Калининградскую область, создает для ее страны проблемы, передает РИА «Новости».

По словам главы литовского кабмина, Вильнюс получил от ЕК этот документ, в котором, как она считает, есть «очень много неясностей». Кроме того, политик выразила мнение, что он создает для Литвы «дополнительные проблемы».

«На все эти проблемы мы обратили внимание ЕК. Насколько мы знаем, сейчас работа в комиссии продолжается», — сказала Шимоните.

Она также указала, что литовская сторона высказала Еврокомиссии «немало замечаний».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия работает над подготовкой ответа на блокировку транзита в Калининград со стороны Литвы.

До этого сообщалось, что руководство Литвы на консультациях с ЕК согласовало основные принципы транзита российских грузов в Калининград.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.