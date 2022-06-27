Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Дочь Болдуина вспомнила, как ее изнасиловали в подростковом возрасте 17:49
В Перми мужчина кулаком проломил голову двухлетней падчерице 17:48
Дизайнер из Йемена разработал проект летающего отеля 17:48
Покинувший пост вице-президента «Лукойла» Федун рассказал о своем будущем... 17:46
Little Big пообещали рассказать секрет Пригожина в ответ на призыв лишить их... 17:44
Литва будет дополнительно проверять калининградский транзит 17:44
Ушаков: Россия формулирует ответные меры на блокировку транзита в Калининград 17:40
Популярные консоли и видеокарты рекордно подешевели на AliExpress 17:40
Полиция в Гонконге отказалась от британского способа маршировать и перешла... 17:39
Ученые обнаружили марсианские условия в антарктическом «кровавом... 17:38
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Wildberries начнет ежедневно выплачивать сотрудникам зарплату

close
100%
Depositphotos

Онлайн-ретейлер Wildberries запускает новый платежный сервис, который позволит менеджерам пункта выдачи заказов, сборщикам заказов и приемщикам товаров получать выплаты еженедельно, а в скором времени и ежедневно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

«Новый финансовый сервис разрабатывается для удобства наших сотрудников: в будущем они смогут самостоятельно определять периодичность выплат — даже каждый день. Наша цель — сделать платежный инструмент, который улучшит их жизнь и предоставит полную свободу в управлении своими заработанными средствами», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в компании, сотрудники маркетплейса смогут самостоятельно контролировать свои финансы: просматривать информацию о поступлениях и перечислениях, управлять банковскими счетами для перевода заработанных средств, а также тратами в интернет-магазине.

Ранее стало известно, что на складах Wildberries руководство раздевает сотрудников для борьбы с воровством, процедуру досмотра снимают на видео. При этом бывший сотрудник склада Wildberries в Подольске рассказал «Газете.Ru», что несмотря на принятые меры, у работников компании часто воруют личные вещи. По его словам, охрана склада никак на это не реагирует. В самом Wildberries ситуацию с досмотрами не комментировали, но в Госдуме такую модель ведения бизнеса назвали нарушением прав работников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть