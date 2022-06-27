Wildberries начнет ежедневно выплачивать сотрудникам зарплату

Онлайн-ретейлер Wildberries запускает новый платежный сервис, который позволит менеджерам пункта выдачи заказов, сборщикам заказов и приемщикам товаров получать выплаты еженедельно, а в скором времени и ежедневно. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

«Новый финансовый сервис разрабатывается для удобства наших сотрудников: в будущем они смогут самостоятельно определять периодичность выплат — даже каждый день. Наша цель — сделать платежный инструмент, который улучшит их жизнь и предоставит полную свободу в управлении своими заработанными средствами», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в компании, сотрудники маркетплейса смогут самостоятельно контролировать свои финансы: просматривать информацию о поступлениях и перечислениях, управлять банковскими счетами для перевода заработанных средств, а также тратами в интернет-магазине.

Ранее стало известно, что на складах Wildberries руководство раздевает сотрудников для борьбы с воровством, процедуру досмотра снимают на видео. При этом бывший сотрудник склада Wildberries в Подольске рассказал «Газете.Ru», что несмотря на принятые меры, у работников компании часто воруют личные вещи. По его словам, охрана склада никак на это не реагирует. В самом Wildberries ситуацию с досмотрами не комментировали, но в Госдуме такую модель ведения бизнеса назвали нарушением прав работников.