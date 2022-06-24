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Минфин предлагает смягчить наказание компаниям за нарушение валютного контроля

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин рассчитывает на принятие законопроекта, смягчающего наказания компаниям за нарушение валютного контроля. Об этом пишет ТАСС.

Моисеев рассчитывает, что будет принят в эту сессию правительственный законопроект, который находится в комитете по госстроительству, по либерализации норм кодекса нарушений по валютному контролю.

Речь идет о радикальном снижении штрафов.Ранее штрафы доходили до 100% от оборота. Такие штрафы ликвидируются этим законопроектом, максимальный штраф там 30%.

Накануне Министерство финансов России опровергло сообщения о том, что ведомству поручили усилить валютный контроль и «заморозить» валютные счета соотечественников без подтверждения источника дохода.

Но в Банке России предупреждали банки о возможных мерах при нарушениях в работе с валютными счетами.

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