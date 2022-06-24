Минфин предлагает смягчить наказание компаниям за нарушение валютного контроля

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин рассчитывает на принятие законопроекта, смягчающего наказания компаниям за нарушение валютного контроля. Об этом пишет ТАСС.

Моисеев рассчитывает, что будет принят в эту сессию правительственный законопроект, который находится в комитете по госстроительству, по либерализации норм кодекса нарушений по валютному контролю.

Речь идет о радикальном снижении штрафов.Ранее штрафы доходили до 100% от оборота. Такие штрафы ликвидируются этим законопроектом, максимальный штраф там 30%.

Накануне Министерство финансов России опровергло сообщения о том, что ведомству поручили усилить валютный контроль и «заморозить» валютные счета соотечественников без подтверждения источника дохода.

Но в Банке России предупреждали банки о возможных мерах при нарушениях в работе с валютными счетами.