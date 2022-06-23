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Bloomberg: Катар решил заключить «жесткие» соглашения по поставкам СПГ на 20 лет

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Global Look Press

Катар решил настаивать на «жестких» поставках сниженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС) сроком на 20 лет. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

Катар потребует от стран ЕС подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам СПГ. При этом европейские страны считают, что такое соглашение очень жесткое, отметили в публикации.

Собеседники агентства добавили, что переговоры Европы и Катара по условиям соглашения и продолжительности поставок зашли в тупик еще в марте.

В Bloomberg указали, что Евросоюз опасается давления со стороны Катара. Речь идет о том, что европейским странам придется покупать СПГ по соглашению даже тогда, когда регион возьмет курс на сокращение выбросов. Если же Катар не захочет менять свои условия, то это поставит под сомнение заявления стран – участниц ЕС по поводу ухода от поставок из России.

20 июня Reuters, ссылаясь на источники сообщил, что китайские энергетические госкомпании начали переговоры по покупке доли в катарском проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) — North Field East (NFE).

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