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Правительство одобрило нулевой НДС на покупку гражданами бриллиантов и алмазов

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Правительство России одобрило поправки в Налоговый кодекс для введения нулевой ставки НДС на покупку россиянами бриллиантов и алмазов. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Чебоксарского экономического форума, передает РИА «Новости».

По его словам, соответствующие поправки были одобрены накануне, 22 мая.

Моисеев уточнил, что процесс обнуления ставки для бриллиантов и алмазов будет таким же, как это было в отношении золота, чтобы появился спрос граждан РФ на инвестиционные бриллианты.

Замминистра отметил, что обнуление ставки на инвестиционные бриллианты поможет более эффективно продавать на территории России.

В конце мая Моисеев заявлял, что ведомство не рассматривает отмену НДС (налога на добавленную стоимость) на покупку алмазов физическими лицами.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу. Однако из-за роста цен на сырье российские компании не потеряли в выручке.

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