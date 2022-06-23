Первый зампред ЦБ заявил, что регулятор видит дальнейший потенциал снижения ставки

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что регулятор будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом сообщает ТАСС.

«Как это указано в пресс-релизе Центрального банка, на сегодняшний день Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. Это говорит о том, что мы видим дальнейший потенциал снижения ставки», — сказал он на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

При этом Чистюхин подчеркнул, что нужно будет посмотреть, каким образом формируются инфляционные ожидания.

Также он напомнил, что регулятор стремится к возвращению инфляции к целевой отметке в 4% в 2024 году.

Ранее Банк России снизил прогноз траектории ключевой ставки. Ожидается, что в 2022 году средняя ключевая ставка будет в диапазоне 10,8–11,4%, ранее прогноз был на уровне 12,5–14,01%.