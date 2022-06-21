Немецкая компания может покинуть проект по строительству СПГ-завода в России

Немецкая компания Linde может покинуть проект «Русхимальянса» по строительству завода по сжижению природного газа «Балтийский СПГ» в Усть-Луге в Ленинградской области, сообщает «Коммерсантъ».

В проекте Linde является ЕРС-подрядчиком и поставщиков части оборудования. Контракт будет расторгнут в ближайшее время. Сейчас «Газпром» и «Русгаздобыча», которым принадлежит по 50% проекта «Русхимальянса», рассматривают возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Linde заявила о своей принципиальной позиции относительно отказа от сотрудничества с «Газпромом».

Ранее немецкая компания уже вышла из совместного проекта с «Северсталью» по производству теплообменников, которые планировалось поставлять на «Балтийский СПГ». Сейчас «Русхимальянс» выкупил 100% этого совместного производства и планирует производить теплообменники самостоятельно.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, почему выбирала российский трубопроводный газ вместо сжиженного. По ее словам, трубопроводный газ из России был дешевле, чем СПГ из Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и США.