Спрос на склады в Московском регионе может снизиться в четыре раза в 2022 году

Спрос на складскую недвижимость по итогам 2022 года может упасть в четыре раза, до минимальных за последние 13 лет показателей. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на прогноз в Commonwealth Partnership (CMWP).

Спрос на складские объекты в Москве и Подмосковье по итогам года может снизиться почти в четыре раза, до 700 тыс. кв. м. Последний раз такой низкий показатель наблюдался в 2009 году, когда было куплено или взято в аренду около 645 тыс. кв. м.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что такие прогнозы достаточно пессимистичны. Однако в последние насколько месяцев не было контрактов по аренде или продаже площадей для нужд конкретной компании. В частности, это произошло из-за ушедших с российского рынка зарубежных компаний.

Аналитики подсчитали, что в Москве и Подмосковье освободилось как минимум 1 млн кв. м складских помещений. Из-за этого строительство новых складских объектов в регионе может временно затормозиться.

В начале апреля РБК, ссылаясь на данные аналитиков CBRE сообщили, что инвестиции в коммерческую недвижимость России по итогам 2022 года могут стать минимальными за последние 13 лет. В лучшем случае, в реализацию бизнес-центров, торговых комплексов, складов и гостиниц будет вложено лишь 100 млрд руб, отметили в CRBE.