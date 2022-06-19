Аналитик Юшков объяснил бездействие «Газпрома» в ситуации с остановкой «Северного потока»

«Газпром» никак не решает ситуацию с остановкой «Северного потока» из-за того, что она никак не зависит от российской стороны. Об этом «Прайм» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

«Вывод агрегата из эксплуатации из-за санкций — не единоразовая история. Все турбины являются продукцией компании Siemens, поэтому ситуация может повториться. Самостоятельно решать эти проблемы «Газпром» не собирается, поскольку не он их создал», — отметил Юшков.

По его словам, «Газпром» дал ясно понять Европе, что та должна самостоятельно договориться с Канадой по поводу вывода оборудования газопровода из под санкций. Тогда агрегаты смогут ремонтироваться в Северной Америке. В противном случае «Северный поток» всегда будет перекрыт.

Он добавил, что ситуацию мог бы исправить запуск «Северного потока — 2». Однако европейские страны не могут принять настолько невыгодный, с политической стороны, шаг. Тогда бы последовали обвинения в уступке России, хотя запуск проекта мог бы помочь с поставками.

14 июня сообщалось, что компания «Газпром» уменьшила поставки газа по «Северному потоку» по сравнению с планом в связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (ФРГ) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающего агрегата и обнаруженными неисправностями двигателей.