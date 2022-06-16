Мантуров заявил, что Россия точно справится с созданием автомобильных подушек безопасности

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров выразил уверенность, что создание автомобильных подушек безопасности является посильной задачей для отечественного автопрома, пишет ТАСС.

Глава Минпромторга отметил, что в стране уже существует производство подушек безопасности, но в настоящее время оно приостановлено. Дело в том, что владельцы — иностранные компании.

По его мнению, для создания собственного производства России необходимо объединить усилия производителей сферы машиностроения и химической отрасли. Последняя должна произвести ткань. «Это посильная задача, и мы точно с ней справимся», — сказал Мантуров по итогам совещания у президента России по вопросам развития автопрома.

Тогда же министр сообщил, что в стране направят более 20 млрд рублей на подержание спроса на автомобили в 2022 году.

Ранее 16 июня «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж модели Granta Classic 2022 модельного года. В упрощенной Granta нет подушек безопасности, кондиционера, системы ABS и других компонентов. Цена автомобилей стартует от 658,3 тыс. рублей. Это на 103,2 тыс. рублей дешевле Granta Classic предыдущего модельного года.