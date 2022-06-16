Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В российских кинотеатрах покажут нового «Бэтмена» 23:01
Black Star Burger планирует выпустить свой напиток вместо Coca-Cola 22:57
Семин назвал правильным признание наставника «Зенита» Семака лучшим тренером... 22:51
США оценили эффективность санкций против России 22:46
Нидерланды заявили о разоблачении российского шпиона 22:41
Макрон заявил о готовности ЕС предоставить Украине статус кандидата... 22:30
Песков заявил, что России нужно за короткое время компенсировать дефицит импорта... 22:22
Макрон ответил на вопрос о возможном визите в Россию 22:21
Посол ЛНР в России Мирошник сообщил об ударе ВСУ по городу Красный Луч 22:13
Экс-наставник ЦСКА Гончаренко может возглавить «Уфу» 22:11
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Мантуров заявил, что Россия точно справится с созданием автомобильных подушек безопасности

close
100%

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров выразил уверенность, что создание автомобильных подушек безопасности является посильной задачей для отечественного автопрома, пишет ТАСС.

Глава Минпромторга отметил, что в стране уже существует производство подушек безопасности, но в настоящее время оно приостановлено. Дело в том, что владельцы — иностранные компании.

По его мнению, для создания собственного производства России необходимо объединить усилия производителей сферы машиностроения и химической отрасли. Последняя должна произвести ткань. «Это посильная задача, и мы точно с ней справимся», — сказал Мантуров по итогам совещания у президента России по вопросам развития автопрома.

Тогда же министр сообщил, что в стране направят более 20 млрд рублей на подержание спроса на автомобили в 2022 году.

Ранее 16 июня «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж модели Granta Classic 2022 модельного года. В упрощенной Granta нет подушек безопасности, кондиционера, системы ABS и других компонентов. Цена автомобилей стартует от 658,3 тыс. рублей. Это на 103,2 тыс. рублей дешевле Granta Classic предыдущего модельного года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть