Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что на Западе выдают крымское зерно за украинское и говорят, что Россия якобы его ворует. Об этом сообщает ТАСС.

Он также добавил, что «на это что-то говорить даже бессмысленно».

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что информация телеканала CNN о том, что российские военнослужащие якобы воруют зерно из украинских портов, не соответствует действительности.

Газета New York Times писала, что власти США направили в 14 стран депешу-предупреждение, в котором утверждается, что Россия пытается продавать зерно, которое якобы украденное на Украине.

3 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, однако западные санкции не позволяют этого сделать.