В Минфине США заявили, что Россия увеличила доходы от продажи нефти

Россия увеличила доходы от продажи нефти по всему миру. Такой оценкой поделилась американская администрация, пишет ТАСС.

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо заявил, что Россия продает меньше нефти, но по более высокой цене.

Чиновник напомнил, что Вашингтон ставил своей целью сокращение нефтегазовых доходов Москвы. «Несмотря на то, что страны могут и дальше продолжать покупать российскую нефть», — указал Адейемо.

США обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен, которые будут в дальнейшем устанавливать за российскую сырую нефть, добавил представитель США.

Ранее турецкие СМИ написали, что план Евросоюза лишить Россию дохода от нефти и газа потерпел крах. Автор статьи указывает, что Москва все равно получает высокий доход от продажи ресурсов. Он пишет, что прибыль увеличивается из-за трех факторов. Во-первых, из-за роста цен на энергоносители на мировом рынке. Во-вторых, потому что Россия наращивает поставки в страны Азии. В-третьих, влияет нежелание части европейских стран отказываться от импорта из Москвы.