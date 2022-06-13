Эрдоган объявил о начале укладки газопровода на дне Черного моря у берегов Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии начала укладки газопровода на дне Черного моря у берегов республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море. В первом квартале 2023 года в нашу национальную газотранспортную систему поступит 10 млн. кубометров газа. Мы надеемся, что газовое месторождение Сакарья достигнет пика добычи (газа) в 2026 году», — рассказал Эрдоган.

Ранее стало известно, что Турция планирует вложить почти $10 млрд инвестиций в добычу и транспортировку 540 млрд кубометров газа в Черном море.

Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал постановление, чтобы месторождение природного газа Зонгулдак Сакарья было включено в объем проектной государственной помощи.

«Инвестиции в размере 145 млрд лир (почти $10 млрд) будут направлены на добычу и использование 540 млрд кубометров природного газа в Черном море», — утверждается в публикации.