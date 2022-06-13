Курс иены по отношению к доллару достиг минимума за более чем 20 лет

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные валютных торгов, курс японской иены по отношению к американскому доллару достиг самого низкого уровня за последние 20 лет и четыре месяца 13 июня.

Курс национальной валюты сейчас составляет 134,55-134,56 иены за один доллар. Это самый низкий показатель с февраля 2002 года.

Федеральная резервная система США и европейские центробанки, в отличие от японского регулятора, ужесточают кредитно-денежную политику после восстановления экономики на фоне окончания пандемии коронавируса. Это стимулировало сделки по продаже иены, учитывая разрыв в процентных ставках.

Удешевление иены привело к росту цен на импортные товары, в первую очередь на энергоносители.

Большие расходы несут крупные компании.

7 июня уже сообщалось, что курс японский иены к доллару достиг двадцатилетнего минимума. Глава Минфина страны Сюнъити Судзуки заявил, что власти «с высокой обеспокоенностью» следят за тенденциями курса иены и «за возможным негативным эффектом, которое это может иметь на японскую экономику».

Ранее сообщалось, что из-за антироссийских санкций потери трех ведущих банковских групп Японии Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho по итогам 2021 финансового года превысили 350 млрд иен (более $2,7 млрд). У этих финансовых учреждений общая сумма средств, выделенных на проекты, связанные с Россией, в том числе неиспользованные кредитные линии, достигла 1 трлн иен (более $7,7 млрд). В Sumitomo Mitsui также обеспокоены риском конфискации своей дочерней компании в РФ.