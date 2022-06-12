Экономист Карпенко заявила о невозможности банкротства России

Банкротство России невозможно в виду того, что это понятие может применяться лишь к физлицам и компаниям. Об этом «Прайм» заявила доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

Дефолт —ситуация, когда заемщик отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять свои обязательства по кредиту или по облигациям. Банкротство же — признанная судом или наступившая во внесудебном порядке неспособность должника погасить эти долги. С точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны», — отметила Карпенко.

По ее словам, банкротство может быть лишь у физлиц и компаний и такое понятие к стране неприменимо. Кроме того, банкротство вводят лишь при полной невозможности хоть как-то погасить долги. Дефолт же, в свою очередь, не всегда ведет к банкротству.

Он добавила, что при банкротстве имущество должника могут продать с молотка. При дефолте же возможно нестабильное экономическое положение, когда контрагенты будут отказываться от заключения договоров.

8 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение санкций против Национального расчетного депозитария. По его словам, Запад подталкивает Россию к искусственному дефолту.