В США столкнулись с дефицитом тампонов

Жители США столкнулись с дефицитом потребительских товаров из-за проблем с цепочками поставок и инфляции, наблюдается острая ситуация с тампонами. Об этом сообщает CNN.

Ведущие ритейлеры и производители признали существование сложностей, жалобы на которые циркулировали в социальных сетях в течение нескольких месяцев. Проблема привлекла внимание всей страны после того, как в журнале Time появился материал о дефиците тампонов и прокладок, «о которой никто не говорит».

По данным Bloomberg, цены на тампоны значительно выросли — почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Дефицит, предположительно, связан с ограничениями поставок материалов, таких как хлопок и пластик, которые также используются в средствах индивидуальной защиты и пользуются большим спросом с начала пандемии. Ситуация на Украине еще больше сократила поставки, поскольку Россия и Украина являются крупными экспортерами удобрений, которые используются для выращивания хлопка. Кроме того, могла повлиять и засуха в Техасе.

В компании Proctеr & Gamble связали дефицит также с участием в рекламе тампонов американской актрисы и стендап-комедиантки Эми Шумер.