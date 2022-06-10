Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
МИД Эстонии вызвал посла РФ Липаева из-за слов Путина о Нарве 20:19
Экс-баскетболист Саврасенко заявил, что был приглашен на забег «Golden Race»... 20:17
В Ярославле автобус зажал дверями пятилетнего мальчика 20:16
Глава ВФЛА Привалова рассказала о планах организовать мероприятия, подобные забегу... 20:04
В популярном браузере обнаружили ворующий данные банковских карт вирус 20:03
Стюардесса рассказала о простом способе разгладить вещи в отпуске без утюга 20:02
Во Франции потребовали пожизненное заключение для фигурантов дела о терактах... 20:02
«Нафтогаз» уволил советника председателя правления после покупки Bentley... 19:59
В Канаде уровень безработицы установил новый минимум 19:59
Футболист Глушаков заявил, что не хотел бороться за победу в престижном забеге... 19:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В «Альфа-групп» опровергли запрос Фридмана на гражданство Украины

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Первый вице-президент консорциум «Альфа-групп» Кирилл Бабаев опроверг заявления украинской стороны о том, что сооснователь консорциума Михаил Фридман вел переговоры о получении гражданства Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы украинского Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александра Новикова, Фридман хотел получить украинское гражданство для обхода санкций. Чиновник пояснил, что если крупные предприниматели из России хотят сохранить свои активы, у них нет другого пути, кроме как «публично осудить» спецоперацию и российские власти.

«Информация о том, что Михаил Фридман хочет получить украинское гражданство и перерегистрировать активы не соответствует действительности. Это фейк с целью опорочить репутацию «Альфа-групп», — подчеркнул Бабаев.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла об аресте многомиллионных активов бизнесмена Михаила Фридмана в украинском «Альфа-банке».

С момента, как Евросоюз начал вводить санкции в феврале 2022 года, в европейские суды было подано около 20 апелляций от некоторых из богатейших российских бизнесменов и членов их семей. В частности, среди них оказался Дмитрий Конов, бывший главный исполнительный директор «СИБУР Холдинга», а также Роман Абрамович, Андрей Мельниченко и Михаил Фридман.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть