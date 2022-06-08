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Киевляне рассказали о скачке цен на сало, фрукты и овощи

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Depositphotos

Жители Киева рассказали о резком росте цен на сало, а также рекордной стоимости ягод, фруктов и овощей. Об сообщает ТАСС.

По словам местных жителей, стоимость 1 кг сала на рынках города увеличилась с 80-120 гривен (около $2-4) в феврале, до 150-180 гривен (около $5-6). При этом цена на сало с мясной прослойкой выросла до 240 гривен (около $8) за кг.

Киевляне отмечают рекордный рост цен в супермаркетах на ягоды. Один килограмм малины сейчас стоит порядка 1 тыс. гривен ($30). Стоимость лотка клубники достигла 200 гривен ($6). Заметно выросли цены на персики, виноград, абрикосы.

Помимо этого, жители удивлены ценами на овощи, в частности, на свеклу — 95 гривен ($3) и лук — 250 гривен ($8) за кг.

В некоторых магазинах появилась дефицитная соль — около 90 гривен ($3).

«В супермаркетах какой-то беспредел, на рынках всё как-то гуманнее, но тоже дорого», — заявил один из собеседников агентства.

Ранее таможня Украины начала пропускать бензовозы без очереди из-за дефицита топлива в стране.

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