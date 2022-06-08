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Inditex опровергла информацию о скором открытии магазинов Zara и Massimo Dutti

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Пресс-служба испанского ретейлера Inditex (бренды Massimo Dutti, Zara, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque) сообщила ТАСС, что в настоящее время нет планов по возобновлению работы магазинов Zara и Massimo Dutti в РФ.

«5 марта 2022 года группа компаний Inditex временно приостановила работу магазинов и онлайн-продажи в России в связи с невозможностью гарантировать продолжение операционной и торговой деятельности в стране. На данный момент никаких изменений по этому поводу нет», — пояснили в компании.

Ранее «Известия» сообщали, что в этом июле могут частично открыться магазины группы Inditex.

Как рассказала изданию директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева, испанский концерн хотел бы возобновить работу на российских торговых площадях в течение лета, однако точной даты открытия еще нет.

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