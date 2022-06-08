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В BusinesStat рассказали, что россияне в среднем тратят на аренду жилья половину зарплаты

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Depositphotos

Россияне тратят в среднем 47,2% от зарплаты на аренду жилья. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования BusinesStat.

В отдельных регионах показатель гораздо выше среднего. Например, в Крыму жители в среднем тратят на аренду жилплощади 75,8%. Похожие показатели и в других регионах с развитым туризмом. Это Краснодарский край (72,2%), Севастополь (72,8%) и Калининградская область (74,8%).

Дешевле всего съемное жилье обходится жителям северных регионов с высокими зарплатами. На Чукотке ставка аренды составляет 24% от средней зарплаты, в Ненецком автономном округе — 31,6%.

В Москве и Санкт-Петербурге люди тратят на аренду соответственно 63,7% и 55,2%. Средняя зарплата, по состоянию на 2021 год, в столице составляет 75,7 тыс. руб. в месяц, средняя ставка аренды квартиры — 48,2 тыс. руб. в месяц.

Накануне СК «Росгосстрах» и Банк «Открытие» сообщили, что жилье, из которого недавно выехали квартиранты, почти в 37% случаев нуждается в ремонте.

При этом причинение материального ущерба и необходимость ремонта заняли третье место в числе наиболее распространенных претензий арендодателей к съемщикам жилья.

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