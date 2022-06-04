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Путин заявил, что глава минфина США признала ошибку, приведшую к кризису

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Михаил Метцель/POOL/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин в интервью каналу «Россия 24», заявил, что к текущему мировому экономическому кризису привели ошибочные действия, в том числе со стороны США.

По словам главы государства, «люди порядочные в Штатах», в частности, министр финансов США Джанет Йеллен, это признали.

«Это беспрецедентная работа их печатного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6%. Видимо, финансовые власти в Штатах исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как и в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно», — указал Путин.

При это он отметил, что проблема на продовольственном рынке начала складываться еще во времена пандемии коронавируса.

»....Министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка финансовых и экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине», — отметил президент России.

Также Путин заявил, что настоящая причина продовольственного кризиса, который грозит всему миру — недальновидная экономическая политика Запада, которая началась еще в феврале 2020 года.

Ранее издание Guardian назвало Россию победителем в развязанной Западом экономической войне.

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